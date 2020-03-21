Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan sağlık çalışanlarına destek Açıklaması - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan sağlık çalışanlarına destek Açıklaması
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, koronavirüs ile mücadele için yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına destek açıklaması yaptı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, koronavirüs ile mücadele için yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına destek açıklaması yaptı.
Oktay, sağlık çalışanlarının yurt genelinde saat 21.00 itibarıyla alkışlanmasına Twitter hesabından yaptığı paylaşımla destek verdi.
Fuat Oktay, paylaşımında "Özveriniz için ne kadar alkışlasak azdır. İnsanlık için gece gündüz demeden çalışan fedakar sağlık çalışanlarımıza minnettarız." değerlendirmesinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 09:30 Kaynak: AA
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