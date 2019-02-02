Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Şehit Ailesine Ziyaret

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Şehit Ailesine Ziyaret

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Şırnak'ta şehit olan piyade er Baki Afşar'ın Çorum'daki baba evine ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Şırnak'ta şehit olan piyade er Baki Afşar'ın Çorum'daki baba evine ziyarette bulundu.

Kentte çeşitli ziyaretlerde bulunan Oktay, akabinde Şırnak Bestler-Dereler Kuyu Tepe üs bölgesinde, 16 Nisan 2018'de PKK'lı teröristlerce yapılan saldırıda şehit olan Afşar'ın Ulukavak Mahallesi'ndeki evine geçti.

Şehidin ailesi ve yakınlarına taziyelerini ileten Oktay, şehidin annesi Nurdan ve babası Mustafa Afşar ile sohbet etti.

Duaların okunmasının ardından Oktay, şehidin anne ve babasına Kur'an-ı Kerim ile Türk bayrağı takdim etti.

Fuat Oktay, daha sonra Çepni Mahallesi Hıdırlık mevkisindeki bazı sahabelerin kabirlerini ziyaret etti.

Oktay'a ziyaretlerinde Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu ile diğer protokol üyeleri eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 08:33 Kaynak: AA

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