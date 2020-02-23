Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit ailesine ziyaret - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit ailesine ziyaret

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Denizli temasları kapsamında 2016 yılında Diyarbakır'da şehit düşen Uzman Çavuş Özkan Bilgiç'in ailesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit ailesine ziyaret, System.String[]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Denizli temasları kapsamında 2016 yılında Diyarbakır'da şehit düşen Uzman Çavuş Özkan Bilgiç'in ailesini ziyaret etti.

Oktay'ı, şehidin evinde baba Necip ve anne Fatma Bilgiç karşıladı.

Şehidin ailesine başsağlığı ve sabır dileyen Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından Oktay, şehit ailesine Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim, şehidin adını taşıyan yeğeni Özkan'a da oyuncak hediye etti.

Fuat Oktay, ailesinin, şehidin eşyalarını sakladığı odasını da gezdi.

Ziyarette, Vali Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AK Parti İl Başkanı Necip Filiz ve AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız da hazır bulundu.

Uzman Çavuş Özkan Bilgiç, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının silahlı saldırısı sonucu 2016'da şehit düşmüştü.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 12:18 Kaynak: AA
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