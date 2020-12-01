Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hakkari Çukurca'da meydana gelen araç kazasında şehit olan Osman Güler'e rahmet diledi.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakkari Çukurca'da meydana gelen araç kazası sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Osman Güler'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun. "ifadelerini kullandı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit asker için başsağlığı mesajı - Son Dakika