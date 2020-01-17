Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.

Oktay, Twitter hesabından, şehit olan 3 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Fuat Oktay mesajında, "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hain terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen bombalı araç saldırısında şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:36 Kaynak: AA
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