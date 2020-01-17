Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:36 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.
Oktay, Twitter hesabından, şehit olan 3 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.
Fuat Oktay mesajında, "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hain terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen bombalı araç saldırısında şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.
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