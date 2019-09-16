Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehitlik ziyareti
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehitlik ziyareti

58 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'da şehitlikleri ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'da şehitlikleri ziyaret etti. Oktay, 20 Ocak Şehitleri'nin bulunduğu Bakü Şehitler Hiyabanı'nı ziyaret etti. Şehit mezarlarına karanfil bırakan Oktay, Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk sundu. Oktay, daha sonra Bakü Türk Şehitliği'ni de ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehitlik ziyareti

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Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:34 Kaynak: AA
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