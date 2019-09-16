Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehitlik ziyareti
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'da şehitlikleri ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:34 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'da şehitlikleri ziyaret etti. Oktay, 20 Ocak Şehitleri'nin bulunduğu Bakü Şehitler Hiyabanı'nı ziyaret etti. Şehit mezarlarına karanfil bırakan Oktay, Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk sundu. Oktay, daha sonra Bakü Türk Şehitliği'ni de ziyaret etti.
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