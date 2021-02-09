Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Sigarayı Bırakma Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Sigarayı Bırakma Günü mesajı Açıklaması

09.02.2021 00:31
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Sigarayı Bırakma Günü mesajı Açıklaması, System.String[]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Oktay, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Sigara, bağımlılıkla yakın akraba, Kovid-19 ile dost, sağlığınıza ise düşmandır. 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü bu bağımlılıktan kurtulduğunuz gün olsun." ifadelerini kullandı.

Oktay, sigara bağımlılığının oluşturduğu zararlarla ilgili bir grafiğe de yer verdi.

Grafikte yer alan bilgilere göre, her yıl yaklaşık 8 milyon kişi tütün ürünü kullanımına bağlı sebeplerle hayatını kaybediyor.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en yaygın kullanılan bağımlılık yapıcı madde olan tütün ürünleri, sağlık, ekonomik, sosyal ve çevre sorunları başta olmak üzere birçok soruna sebebiyet veriyor.

Yapılan bilimsel çalışmalar, tütün ürünü kullananlarda Kovid-19'un ağır seyretme riskinin ve yoğun bakım desteğine olan ihtiyacın 14 kat daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

Dünya Sağlık Örgütü tahminlerine göre her yıl 700 milyon çocuk tütün dumanına maruz kalıyor, bunlardan 65 bini solunum yolu enfeksiyonları sebebiyle 5 yaşından önce hayatını kaybediyor.

Tütün kullanımı, özellikle genç nüfusta diğer bağımlılık yapıcı maddelere geçiş açısından büyük tehlikeleri beraberinde getiriyor.

Sigara izmaritleri, dünya çapında en yaygın atıklar arasında yer alıyor, bunlarda bulunan pek çok tehlikeli kimyasal madde sulara ve toprağa sızarak doğaya zarar veriyor.

Kaçak ve kayıt dışı tütün ürünlerinin, terör örgütlerinin en önemli finans kaynaklarından biri olduğu kaydediliyor.

Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Sigarayı Bırakma Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika


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