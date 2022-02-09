Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Sigarayı Bırakma Günü paylaşımı Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla vatandaşları, sevdikleri ile sağlıklı ve mutlu bir yaşam için bağımlılıktan uzak durmaya çağırdı.

Oktay, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevdiklerinizle sağlıklı ve mutlu bir yaşam için bağımlılıktan uzak bir hayata bugün 'merhaba' deyin." ifadesini kullandı.

Fuat Oktay, paylaşımında tütün ürünü kullanımının zararlarıyla ilgili bir grafiğe de yer verdi.

Buna göre, dünya genelinde tütün ürünü kullanımına bağlı sebeplerle her yıl 8 milyon kişi hayatını kaybediyor. Bu ölümlerin 1,2 milyonu tütün ürünlerinin dumanına maruz kalınması sonucu gerçekleşiyor.

Ayrıca her yıl 700 milyon çocuk tütün dumanına maruz kalıyor. Pasif etkilenimin yol açtığı solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle 65 bin çocuk, 5 yaşından önce hayatını kaybediyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, tütün ürünü kullanımına bağlı yıllık toplam 1,4 trilyon dolar ekonomik kayıp yaşanıyor.

Sigaranın içinde radyoaktif bir madde olan polonyum 210 ile DDT, hyaluronik asit ve aseton gibi ölümcül riskli kimyasal maddeler bulunuyor.

Ayrıca sigara bağımlıları, tütünün yanmasıyla ortaya çıkan karbonmonoksit gazına da maruz kalıyor.

Sigara Bırakma Danışma Hattı 30 milyon çağrıya yanıt verdi

Sağlık Bakanlığının ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı tarafından, kurulduğu 2010 yılından bu yana 30 milyon çağrı yanıtlandı.

Türkiye genelinde bulunan 577 sigara bırakma polikliniğinde 2010'dan bugüne kadar 3 milyon 188 bin 407 muayene gerçekleştirildi.