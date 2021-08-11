Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Sinan Çiftçi hakkında suç duyurusu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kendisine yönelik ifadeleri nedeniyle Sinan Çiftçi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Oktay'ın avukatı Deniz Yazar tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Çiftçi'nin, 8 Ağustos'ta bir Youtube kanalındaki yayında Fuat Oktay'a yönelik hakarette bulunduğu belirtildi.

Dilekçede, Çiftçi'nin, gerçekle örtüşmesi mümkün olmayan çirkin ithamlarda bulunduğu ifade edildi.

Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "hakaret" suçuna ilişkin 125. maddesindeki hükümler ile Anayasa'nın 26. maddesindeki "Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti" hükümlerinin hatırlatıldığı dilekçede, Çiftçi'nin Oktay ile ilgili sözlerinin ifade özgürlüğü kapsamında bulunmadığı, bu sözlerin eleştiri sınırları içinde değerlendirilmesinin de mümkün olmadığı vurgulandı.

Dilekçede, Çiftçi'nin ifadelerinin, Oktay'ın "onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek" nitelikte olduğu kaydedildi.