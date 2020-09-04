Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Sivas Kongresi mesajı Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dış güçlerin Türkiye toprakları ve denizleri üzerindeki emellerinin sürmesinin, Sevr ruhunun açık göstergesi olduğunu belirtti.

Oktay, Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medyadan paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"101 yıl sonra dış güçlerin vatan toprakları ve denizleri üzerindeki emellerinin sürüyor olması Sevr ruhunun açık göstergesidir. Bağımsızlığımızın temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kongre azalarını rahmet ve minnetle anıyorum."