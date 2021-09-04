Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "Sivas Kongresi'nin 102. yıl dönümü" paylaşımı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sivas Kongresi'nin 102. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı, İstiklal Mücadelemizin mihenk taşlarından Sivas Kongresi'nin 102. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.