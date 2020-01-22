Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Somali'deki bombalı saldırıda yaralananlara ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Somali'deki bombalı saldırıda yaralananlara ziyaret - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Somali'deki bombalı saldırıda yaralananlara ziyaret

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir Türk müteahhitlik firmasının şantiyesine düzenlenen bombalı saldırıda yaralananları, tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Somali'deki bombalı saldırıda yaralananlara ziyaret, System.String[]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir Türk müteahhitlik firmasının şantiyesine düzenlenen bombalı saldırıda yaralananları, tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Ankara Şehir Hastanesine gelen Oktay'ı, hastanenin Koordinatör Başhekimi Aziz Ahmet Surel karşıladı.

Bombalı saldırıda yaralananlardan, hastanede tedavisi sürenleri ziyaret eden Oktay, yaralıların sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Oktay, yaralı yakınlarıyla da görüşerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Fuat Oktay, Mogadişu'da geçen yıl 28 Aralık'ta gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü aracın infilak ettirildiği saldırıda yaralanan ve aynı hastanede tedavi görenlere de geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Somali'nin başkenti Mogadişu'nun güneybatısındaki Afgoye kentinde, bir Türk müteahhitlik firmasının şantiyesine 18 Ocak'ta düzenlenen bombalı saldırıda yaralananlardan 10'u dün tedavi için Türkiye'ye getirilmişti.

fuat oktay, Mogadişu, Somali, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 08:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

MHP Gürsu İlçe Başkanı Ali Osman Beysir evinde tabancasıyla intihar etti
İçişleri Bakanlığı'ndan Manisa'daki depremle ilgili açıklama: Can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir Ceren Özdemir'in annesinden duygulandıran paylaşım Manisa'daki deprem sonrası uzmanlardan ilk değerlendirme: Sarsıntılar birkaç gün ya da birkaç hafta sürebilir

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 02:52:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Somali'deki bombalı saldırıda yaralananlara ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]