Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Terim'e Taziye Telefonu
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, babası vefat eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i telefonla aradı.
Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Fuat Oktay, babası vefat eden Galatasaray
Teknik Direktörü Fatih Terim
'i telefonla aradı.
Cumhurbaşkanı Yardımcılığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Oktay, Adana
'da tedavi gören babası Talat Terim'i kaybeden Fatih Terim ile telefonda görüştü.
Başsağlığı ve sabır dileyen Oktay, Terim'in acısını paylaştı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim, Adana'da tedavi gördüğü hastanede 94 yaşında yaşamını yitirmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:21 Kaynak: AA
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