Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Topbaş'ın vefatına ilişkin paylaşım Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Topbaş'ın vefatına ilişkin paylaşım Açıklaması
13.02.2021 17:15
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın vefatı nedeniyle mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın vefatı nedeniyle mesaj yayımladı.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından, müstesna şahsiyet Kadir Topbaş'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Çok sevdiği İstanbul'a emsalsiz hizmetleri ve beyefendiliği ile her daim hafızalarımızda yerini koruyacak olan merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.
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