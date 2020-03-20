Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Türkiye'ye dönmek isteyen yurt dışındaki öğrencilere ilişkin... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Türkiye'ye dönmek isteyen yurt dışındaki öğrencilere ilişkin... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Türkiye'ye dönmek isteyen yurt dışındaki öğrencilere ilişkin...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle, ülkemize yönelik uçuşları durdurulan İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde geçici olarak bulunan ve ülkemize dönmek isteyen öğrencilerimizin 21 Mart...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Türkiye'ye dönmek isteyen yurt dışındaki öğrencilere ilişkin..., System.String[]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle, ülkemize yönelik uçuşları durdurulan İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde geçici olarak bulunan ve ülkemize dönmek isteyen öğrencilerimizin 21 Mart Cumartesi yerel saatle 17.00'a kadar bulundukları ülkelerdeki diplomatik temsilciliklerimize başvurmaları halinde, planlanan süre içinde dönüşleri gerçekleştirilecektir." açıklamasında bulundu.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Türkiye'ye yönelik uçuşları durdurulan ülkelerde geçici olarak bulunan ve ülkeye dönmek isteyen öğrencilerin isterlerse Türkiye'ye getirilebileceklerini bildirdi.

Öğrencilerin bulundukları ülkelerdeki Türkiye'nin diplomatik temsilciliklerine başvurabileceklerini belirten Fuat Oktay, şunları ifade etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle, ?ülkemize yönelik uçuşları durdurulan İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde geçici olarak bulunan ve ülkemize dönmek isteyen öğrencilerimizin 21 Mart Cumartesi yerel saatle 17.00'a kadar bulundukları ülkelerdeki diplomatik temsilciliklerimize başvurmaları halinde, planlanan süre içinde dönüşleri gerçekleştirilecektir. Vatandaşlarımızın yurda dönüşlerini Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarımızla koordinasyon halinde THY ile sağlayacak ve Bilim Kurulu'nun tedbirleri kapsamında 14 gün karantina altında tutacağız."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:50 Kaynak: AA

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