Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan usta oyuncu Rasim Öztekin için taziye mesajı Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kalp rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden sanatçı Rasim Öztekin için taziye mesajı yayımladı.
Oktay, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:
"Dizi, tiyatro ve sinemamızın sevilen ismi, usta oyuncu Rasim Öztekin'in vefatını büyük üzüntüyle öğrendim. Öztekin'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum."
Kaynak: AA
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