Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Yaralı Askerlere Ziyaret
22 dakika önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Polatlı ilçesindeki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'nda meydana gelen kazada yaralanan üç askeri, tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Polatlı
ilçesindeki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'nda meydana gelen kazada yaralanan üç askeri, tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.
Bilkent Şehir Hastanesine gelen Oktay, ilk olarak kazada yaralanan ve tedavi gördüğü aynı hastanede bugün şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Han
'ın ailesine taziyelerini iletti.
Servislerde tedavi gören askerleri ziyaret edip, doktorlardan askerlerin durumu hakkında bilgi alan Oktay, yaralılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini sundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın askerlerin durumunu yakından takip ettiğini vurgulayan Oktay, refakatçi ailelerle de sohbet etti.
Oktay ayrıca, geçtiğimiz günlerde faaliyete geçen hastane hakkında yetkililerden bilgi aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:28 Kaynak: AA
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