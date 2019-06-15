Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan YKS'ye girecek öğrencilere mesaj
Son Dakika Güncel Haber

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan YKS'ye girecek öğrencilere mesaj

3 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilere başarılar dilediği mesajını yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan YKS'ye girecek öğrencilere mesaj, System.String[]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilere başarılar dilediği mesajını yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilere sosyal medya hesabından başarılar diledi.

Oktay, resmi Twitter hesabından yayımladığı mesajda, "Hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Rabbim zihin açıklığı versin, nice başarılar sizlerin olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 01:04 Kaynak: İHA
sosyal medya, yks, fuat oktay, cumhurbaşkanı yardımcısı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aleyna Tilki, bikinili fotoğrafıyla takipçilerini heyecanlandırdı Güzel şarkıcı Selana Gomez'den Instagram itirafı: Neslimi mahvetti Pasaportuna el konulan Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar, yurt dışına çıktı! Usta oyuncu Ergün Uçucu, hayatını kaybetti!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 04:14:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan YKS'ye girecek öğrencilere mesaj
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]