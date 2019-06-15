Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan YKS'ye girecek öğrencilere mesaj
3 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilere başarılar dilediği mesajını yayımladı.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 01:04 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilere başarılar dilediği mesajını yayımladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilere sosyal medya hesabından başarılar diledi.
Oktay, resmi Twitter
hesabından yayımladığı mesajda, "Hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Rabbim zihin açıklığı versin, nice başarılar sizlerin olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA
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