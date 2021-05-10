Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Danıştayın kuruluş yıl dönümü ile İdari Yargı Günü'nü kutladı. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Danıştayın kuruluşunun 153'üncü yıl dönümünü ve İdari Yargı Günü'nü kutladı.

Oktay, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Yargı erkimizin ayrılmaz parçası, yüksek idare mahkememiz Danıştay'ın kuruluşunun 153'üncü yıl dönümünü ve 10 Mayıs Danıştay ve İdari Yargı Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum." ifadelerini kullandı.