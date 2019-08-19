Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Demokrasi mücadelemiz çerçevesinde teröre destek veren...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Demokrasi mücadelemiz çerçevesinde teröre destek veren belediyelere müdahale kaçınılmazdır.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Demokrasi mücadelemiz çerçevesinde teröre destek veren belediyelere müdahale kaçınılmazdır." Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:00 Kaynak: AA
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