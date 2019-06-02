Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Demokrasi, oyları sayanların değil, oyları verenlerin iradesinin...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Demokrasi, oyları sayanların değil, oyları verenlerin iradesinin...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Demokrasi, oyları sayanların değil, oyları verenlerin iradesinin sandığa yansımasıdır.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Demokrasi, oyları sayanların değil, oyları verenlerin iradesinin sandığa yansımasıdır."
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 09:16 Kaynak: AA
fuat oktay, Güncel
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