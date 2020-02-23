Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Denizli'de - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Denizli'deki temasları ve ziyaretleri sırasında İran merkezli 5.9 büyüklüğündeki depremin Van'ın Başkale ilçesini etkilediğini, kerpiç yapılı binaların yıkılmasıyla 9 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 37 kişinin de yaralandığını belirtip, arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bugün Denizli ziyareti kapsamında ilk olarak Valiliğini ziyaret etti. Polis mangasını selamlayan Oktay, Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Parti Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Cumhurbaşkanlığı Gıda ve Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu, AK Parti Denizli Millevekili Ahmet Yıldız, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan ve resmi kurum daire müdürleri tarafından karşılandı.

İRAN'DAKİ DEPREMLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Valilikte toplantı yapan ve Denizli hakkında bilgiler alan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, daha sonra burada yaptığı basın açıklamasında, İran'da yaşanan 5.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Van'ın Başkale ilçesinde 9 vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatıp, "Buraya gelirken üzüntülü bir haber aldık. Bir taraftan şehrimizin sorunları ve çözüm önerilerini değerlendirirken diğer taraftan İran merkezli olan 5.9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Van'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bütün ilgili kurum ve kuruluşlarımızla AFAD koordinasyonunda Van'da tüm çalışmalar devam etmekte. Van'ın Başkale ilçesinde Güvendik ve Özpınar köyleri başta olmak üzere etkilenen özellikle kerpiç yapıların yıkılmasıyla şu ana kadar 9 kişi hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyoruz, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Şu an itibariyle 37 yaralımız var. AFAD koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı da gerekli tüm çalışmaları yapıyor. Tüm ilgili hastane ve sağlık kuruluşlarına sevk edilmiş ve tedavileri gerçekleştirilmektedir. İnşallah bununla atlatırız. Son aldığımız bilgiye göre arama kurtarma çalışmaları tamamlandı" dedi.

'DENİZLİ 2019 YILINI BAŞARILI KAPATAN KENTLER ARASINDA'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ziyaretinde Vali Hasan Karahan ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'dan şehirle ilgili bilgiler aldığını, sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde görüştüklerini söyledi. Denizli'nin 2019 yılını başarılı kapatan şehirler arasında yer aldığını belirten Oktay, "Denizli 3.5 milyar lirayı aşkın ihracat yapan üretim şehri. Genellikle dokuma ve tekstilde bilinir ama tarım başta olmak üzere makina ve metal üretimi de önemli yer tutuyor. Denizli ayrıca bir turizm şehri. Muhteşem bir potansiyelinin olduğunu hep birlikte gördük ama bunun geliştirilmesini arzu ediyoruz. 3, 5 milyar lira Denizli'ye yakışan bir rakam olmadığını düşünüyoruz. Bugün de bunu değerlendirdik. 'Bunu nasıl artırabiliriz, nasıl katkı verebiliriz' diye konuştuk. İlin sorunları, gelişmeyle alakalı yeni alanların olduğunu biliyoruz. Bunları çalıştık. Gerek üniversite bünyesinde, gerek organize sanayi bölgeleri çerçevesinde, gerek stadyum, çevre yolları, havalimanı ihtiyacı ile ilgili sorunlarla alakalı neler yapabileceğimizle alakalı birçok değerlendirme yaptık. Ankara 'da bu projeleri yakından takip etmek üzere tüm notlarımızı aldık" diye konuştu.

'ACIPAYAM'DAKİ SORUNLARI HIZLI ŞEKİLDE SONUÇLANDIRACAĞIZ'

20 Mart 2019'da Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 5.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini hatırlatan Oktay, "Hak sahiplikleri ve konutlarla alakalı Acıpayam merkezli çözüm bekleyen konuların olduğunu öğrendik. Muhtarlarımızla bir araya geldik. Sorunların çözümüne ilişkin kararlarımızı aldık. Çok yakından hızlı bir şekilde sonuçlandıracağız. Cenab-ı Hak inşallah bu deremlerin daha kötülerini yaşatmaz diye dua ediyorum " diye konuştu.