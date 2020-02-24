Cumhurbaşkanı yardımcısı oktay, denizli'de - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı yardımcısı oktay, denizli'de - Son Dakika

Cumhurbaşkanı yardımcısı oktay, denizli'de

16 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Denizli'de (2)SİYASET AKEDEMİSİNDE İLK DERSİ VERDİCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Valiliğin ardından AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Denizli'de (2)

SİYASET AKEDEMİSİNDE İLK DERSİ VERDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Valiliğin ardından AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. AK Parti İl Başkanı Necip Filiz tarafından karşılanan Oktay, partililerle bir araya geldi. Oktay, burada AK Parti Denizli İl Başkanlığı tarafından başlatılan Siyaset Akademisi'nde ilk dersi verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Denizli programı kapsamında Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda bulunan esnaf buluştu. Esnafı ziyaret eden Oktay, hayırlı işler diledi. Gezisi sırasında Tatlı ve şekerleme satışının yapıldığı bir işyeri çalışanlarının Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız çaya bekliyoruz yazılı pankartını gören Oktay, personellerin davetini kırmadı. İşyerine konuk olan Oktay'a çay ve tatlı ikramı yapıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Oktay, esnaf ziyaretinin ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan tarafından çiçekle karşılanan Oktay, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'ndaki eserleri inceledi. Başkan Osman Zolan'ın makamına konuk olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, son olarak Polis Evi'nde düzenlenen STK Buluşması'na katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından Oktay, kentten ayrıldı.

Cumhurbaşkanı yardımcısı oktay, denizli'de

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 01:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Van'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
Muhalifler, İdlib'de Esed güçlerinin mevzilerini vuruyor Başakşehir'de AFAD'ı alarma geçiren koku! 2'si çocuk 3 kişi hastanelik oldu İçişleri Bakanı Soylu, Van'daki son durumu açıkladı: 250 konut ve 300 ahır yıkıldı

Son Dakika Haberleri
00:20 Emrah'ın oğlu Tayfun zorlu geçen çocukluğunu anlattı: Herkes okuldayken ben DNA testi oluyordum
21:58 Demet Akalın, kendisine "teyze" diyen Aleyna Tilki'nin annesine yanıt verdi
20:03 Tuba Ünsal, iç çamaşırsız pozlarıyla sosyal medyayı salladı
18:25 Chloe hakkında çıkan aşk iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 02:06:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı yardımcısı oktay, denizli'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]