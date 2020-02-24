Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Denizli'de (2) - Son Dakika

SİYASET AKEDEMİSİNDE İLK DERSİ VERDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Valiliğin ardından AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. AK Parti İl Başkanı Necip Filiz tarafından karşılanan Oktay, partililerle bir araya geldi. Oktay, burada AK Parti Denizli İl Başkanlığı tarafından başlatılan Siyaset Akademisi'nde ilk dersi verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Denizli programı kapsamında Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda bulunan esnaf buluştu. Esnafı ziyaret eden Oktay, hayırlı işler diledi. Gezisi sırasında Tatlı ve şekerleme satışının yapıldığı bir işyeri çalışanlarının "Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız çaya bekliyoruz" yazılı pankartını gören Oktay, personellerin davetini kırmadı. İşyerine konuk olan Oktay'a çay ve tatlı ikramı yapıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Oktay, esnaf ziyaretinin ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan tarafından çiçekle karşılanan Oktay, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'ndaki eserleri inceledi. Başkan Osman Zolan'ın makamına konuk olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, son olarak Polis Evi'nde düzenlenen STK Buluşması'na katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından Oktay, kentten ayrıldı.

Deniz TOKAT - Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,