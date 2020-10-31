Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
31.10.2020 17:54
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki bakanların deprem bölgesinde incelemeler yapması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın deprem bölgesinde yetkililerden bilgi alması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın vatandaşları dinlemesi İZMİR - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İzmir'de...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki bakanların deprem bölgesinde incelemeler yapması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın deprem bölgesinde yetkililerden bilgi alması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın vatandaşları dinlemesi
İZMİR - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanının enkazında incelemelerde bulunup ekiplerden bilgi aldı.
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