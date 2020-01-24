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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Deprem sonrası ilk andan itibaren Cumhurbaşkanımız liderliğinde...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Deprem sonrası ilk andan itibaren Cumhurbaşkanımız liderliğinde süreci yakından takip ediyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:46 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Deprem sonrası ilk andan itibaren Cumhurbaşkanımız liderliğinde süreci yakından takip ediyoruz."
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