Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Depremin ardından yaralanan 34 vatandaşımızdan 10'unun...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Depremin ardından yaralanan 34 vatandaşımızdan 10'unun...

53 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Depremin ardından yaralanan 34 vatandaşımızdan 10'unun tedavilerine devam edilmekte, 24 vatandaşımız taburcu edilmiş durumdadır.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay,

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Depremin ardından yaralanan 34 vatandaşımızdan 10'unun tedavilerine devam edilmekte, 24 vatandaşımız taburcu edilmiş durumdadır."

fuat oktay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:50 Kaynak: AA
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