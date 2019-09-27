Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Depremin ardından yaralanan 34 vatandaşımızdan 10'unun...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Depremin ardından yaralanan 34 vatandaşımızdan 10'unun tedavilerine devam edilmekte, 24 vatandaşımız taburcu edilmiş durumdadır.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:50 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Depremin ardından yaralanan 34 vatandaşımızdan 10'unun tedavilerine devam edilmekte, 24 vatandaşımız taburcu edilmiş durumdadır."
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