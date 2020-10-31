Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, deprem bölgesine gidiyor - Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, deprem bölgesine gidiyor
31.10.2020 14:23
Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye gidiyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye gidiyor.
Ankara'da bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir ili Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gidiyor. - ANKARA
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