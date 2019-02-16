Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ders Almak Kadar Nasıl Ders Alındığı da Önemlidir"
46 dakika önce
-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Eğitim-Bir-Sen 6. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.
-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Eğitim-Bir-Sen 6. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 12:54 Kaynak: AA
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