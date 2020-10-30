Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Devletimiz, vatandaşlarımızın yanında - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, İzmir'deki depreme ilişkin, "Devletimiz ilgili tüm kurum ve kuruluşları ile vatandaşlarımızın yanındadır" dedi.

Fuat Oktay, İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Oktay, "İzmir'de meydana gelen ve çevre illerden hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz ilgili tüm kurum ve kuruluşları ile vatandaşlarımızın yanındadır" dedi.ANKARA, -