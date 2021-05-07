Son Dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Dijital imzada yol haritamızdan daha hızlı gidiyoruz" - Son Dakika

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Dijital imzada yol haritamızdan daha hızlı gidiyoruz"

07.05.2021 17:15

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Dijital imzada yol haritamızdan daha hızlı gidiyoruz" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Dijital imzada 2019'da 4.5 milyon, 2020'de 5 milyona ulaşmış durumdayız" "E-imza pazarının 2023 yılına kadar yaklaşık yüzde 35'lik bir büyüme ile gelişmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Dijital imzada yol haritamızdan daha hızlı gidiyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:

"Dijital imzada 2019'da 4.5 milyon, 2020'de 5 milyona ulaşmış durumdayız"

"E-imza pazarının 2023 yılına kadar yaklaşık yüzde 35'lik bir büyüme ile gelişmesi bekleniyor. Diğer taraftan da 9 milyar dolar büyüklüğüne pazar olarak ulaşması tahmin ediliyor"

"Sanayiye, sanayiciye, yerli milli üretime adeta takoz olacak çevrelerin salgın sonrası döneme uyum sağlayabileceğine, salgın sonrası şartların yapısına uygun politika üretebileceğine de açıkçası inanmıyorum"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Dijital imzanın kullanılması bazı noktalarda gerekli hale geldiği için bizim yol haritamızdan daha da hızlı gidiyoruz. Dijital imzada 2019'da 4.5 milyon, 2020'de 5 milyona ulaşmış durumdayız. E-imza pazarının 2023 yılına kadar yaklaşık yüzde 35'lik bir büyüme ile gelişmesi bekleniyor. Diğer taraftan da 9 milyar dolar büyüklüğüne pazar olarak ulaşması tahmin ediliyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası tarafından düzenlenen "Dijitalleşme ve Gençlerin Geleceğine Yatırım" temalı webinar'da konuştu. Oktay, konuşmasının başında dijital dönüşümü milli teknoloji hamlesinin önemli bir parçası olarak gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti. Geçtiğimiz yılın salgının oluşturduğu etkilerle insan yaşamı ve iş süreçlerinde köklü dönüşümlerin yaşandığı bir yıl olduğunu söyleyen Oktay, "Hala etkileri süren salgın süreci, ülkemizdeki imalat sanayinin dijital dönüşüm ihtiyaçlarını karşılayacak ulusal teknoloji tedarikçilerinin önemini, dışa bağımlılığın azaltılmasının ve dijital teknoloji üreten yerli işletmelerin sayısının artmasının kıymetini hepimize bir kez daha hatırlatmıştır. Bugün hem üretim süreçlerinde hem de kamunun eylem ve işlemlerinde 'dijitalleşme', süreçleri kolaylaştıran bir seçenek değil, devamlılığı sağlayan bir zorunluluk haline gelmiştir. Elbette iş sadece ticari faaliyetleri ya da bazı işlemleri, süreçleri dijital ortama taşımakla bitmiyor. 'Yarının teknolojisi bugün burada' diyebilmek için dijital düşünerek dijital olgunluğu konuşuyor olmalıyız. Dijital dönüşümde vites yükseltmeyi Cumhurbaşkanımız liderliğinde kamu-özel sektör ahengiyle sağladığımız tüm başarılar gibi yine siz babayiğit sanayicilerimizle, mühendislerimizin, yazılımcılarımızın akıl teriyle ve kamu-özel sektör iş birliği ile başaracağız" ifadelerini kullandı.

Kamu boyutunda dijital Türkiye çalışmalarını vatandaş odaklı bir yaklaşımla, kamu hizmetlerinin en kolay, en hızlı ve en kaliteli şekilde sunulması hedefiyle ilerlettiklerini kaydeden Oktay, "Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran dijital uygulamaları hayata geçirmenin yanı sıra özellikle iş dünyasına yönelik bürokrasinin azaltılmasına ve dijital kamu uygulamaları yoluyla Türkiye'de iş yapma kolaylığını artırmaya odaklandık. YOİKK kapsamında ele aldığımız bir işletmenin kuruluş aşamasından tasfiye aşamasına kadarki süreç kalitesini ölçen Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde geçmiş dönemde sağladığımız başarımızı ivmelendirmek için önemli çalışmalar yürütüyoruz. Yerli-uluslararası yatırımcılar dahil tüm girişimcilerin kamuyla olan işlerini kolaylaştıracak adımlar kapsamında, konkordato ile vergi ve harç ödeme süreçlerinin hızlandırılmasını temin etmek üzere bir kanun taslağı hazırladık ve Meclise sunduk. Böylece işletmelerin parça parça yerine bir bütün halinde satılması ve işletme sahiplerinin ekonomik kayıplarının en aza indirgenmesi bu çalışmanın içerisinde olan özellikler. Ayrıca özellikle vergi ve harç ödeme noktasında vatandaşın tek bir kurumla muhatap olması ve bazı işlemlerin resen yapılması gibi önemli yenilikler de gelmiş olacak. Bütün bu çalışmalar içerisinde dijital dönüşümün faydalarını göreceğiz. Aldığımız iyileştirme kararlarının uygulamaya geçmesiyle hem işletmelerimiz için bürokrasiyi daha da azaltacak hem de İş Yapma Kolaylığı Endeksi'ndeki başarımızı yeniden ivmelendireceğiz" diye konuştu.

Başta sanayi olmak üzere üretim süreçlerinde dijitalleşmeyi teşvik etmeye dönük makro hedeflerinin olduğunu sözlerine ekleyen Oktay, "Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisimiz ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili kurumlarımızla dünyadaki dijital dönüşüm trendlerini yakından takip ediyor, küresel rekabette asla geride kalmıyoruz. Türkiye'nin güçlü sanayi alt yapısını dijital dönüşümle daha rekabetçi bir hale getirmek temel önceliklerimizden birisidir. Bu önceliğimize ilişkin stratejilerimiz 11. Kalkınma Planı'ndan 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimize kadar tüm politika belgelerimizde uyumlu ve tamamlayıcı şekilde yer almış durumdadır ve hedefimiz nettir. Tüm sektörlerde dijital dönüşümü sağlamış, kamuda ve özel sektörde kurumsal kaliteyi artırmış bir Türkiye hedefi. Bu hedefimize sizlerle birlikte ulaşacağız. Bu hedefimize dinamik genç nüfusumuzla, nitelikli bilgi üreten akademi dünyamızla ve özel sektörümüzle ulaşacağız. Bu hedefimize salgının oluşturduğu şartları fırsata çevirerek proaktif iş dünyamızla, vizyoner sivil toplum kuruluşlarımızla ve inisiyatif alan meslek örgütleriyle, sendikalarla ulaşacağız. Biz de imalat sanayinde en etkin dijital dönüşümün sağlanması için Cumhurbaşkanımız liderliğinde sizlerle birlikte var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.

"Biz milli teknoloji hamlemizle tam yol ileri giderken birileri çıkıp Türkiye'nin teknoloji açığı var diyebiliyor. Biz ihracatta kırdığımız rekorlarla gururlanırken birileri ekonomi boyutunda sıkıntılara odaklanıyordu. Şimdi de biz yapay zeka, sanal gerçeklik, nesnelerin interneti diyoruz, birileri daha dijital medyayı yeni keşfediyor, karşılıklı mention atıp icraattan sayıyor" diyen Oktay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sanayiye, sanayiciye, yerli milli üretime adeta takoz olacak çevrelerin salgın sonrası döneme uyum sağlayabileceğine, salgın sonrası şartların yapısına uygun politika üretebileceğine de açıkçası inanmıyorum. Bugün salgın döneminde tedbir ödemeleri ve ertelenen gelirle yaklaşık 600 milyarı aşkın desteği vatandaşına sunan, kısa çalışma ödeneğiyle, vergi indirimleriyle, sübvansiyonlu kredilerle üreticisinin yanında olan bir Türkiye var. İmalat sanayi kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 1,2 puan artarak yüzde 75.9 seviyesine ulaşan, G20 ülkeleri arasında Çin'den sonra yıllık sanayi üretimini en çok artıran bir Türkiye var. Her zaman söylüyoruz; bu başarı hepimizindir. Biz üç kıtanın merkezi olan ülkemizi küresel bir üretim ve teknoloji üssü haline dönüştürmekte kararlıyız."

Oktay, "Dijitalleşme ve Gençlerin Geleceğine Yatırım" temalı seminerin diğer bölümünde MESS üyelerinden gelen soruları yanıtladı. "Salgın süreci ile birlikte dijital imza daha da önemli hale geldi. Dijital imzanın iş süreçlerine yaygınlaştırılabilmesi bakımından ne gibi düzenlemeler yapılabilir?" sorusunu yanıtlayan Oktay, "Dijital imzada iyi başladık. Salgın döneminin hep negatiflerinden şikayet ediyoruz ancak pozitif kısımları da var, bir tanesi bu alan. Dijital imzanın kullanılması bazı noktalarda gerekli hale geldiği için bizim yol haritamızdan daha da hızlı gidiyoruz. Dijital imzada 2019'da 4.5 milyon, 2020'de 5 milyona ulaşmış durumdayız. Bizim oradaki sorunumuz, altyapı hazırdı ama bunun yasal olarak bir karşılığına ihtiyaç vardı. Yani bu imzaların yasal olarak geçerliliğinin olmasıyla alakalı. Bu çerçevede sektörler itibariyle gerekli düzenlemeler yapıldı. E-imza pazarının, yine bir başka istatistik, 2023 yılına kadar yaklaşık yüzde 35'lik bir büyüme ile gelişmesi bekleniyor. Diğer taraftan da 9 milyar dolar büyüklüğüne Pazar olarak ulaşması tahmin ediliyor. Ipsos tarafından gerçekleştirilen elektronik imza kullanım alışkanlıkları diye bir çalışma var. Orada da baktığımızda, e-imza kullanıcılarının en çok yüzde 50 oran ile e-Devlet uygulamalarını kullandığını görüyoruz. Bu oranın yüzde 49 ile kamu projelerini takip edilmesi, bankacılık işlemleri yüzde 23, sonrasında da İçişleri Bakanlığı ve ilgili bakanlıklardaki yapılan e-imza ile ilgili kimlik yüklenmesi gibi çalışmaları da yıl içerisinde tamamlayarak hızlı bir şekilde uygulamaya sokmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Dijital imzada yol haritamızdan daha hızlı gidiyoruz
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Dijital imzada yol haritamızdan daha hızlı gidiyoruz
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Dijital imzada yol haritamızdan daha hızlı gidiyoruz
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Dijital imzada yol haritamızdan daha hızlı gidiyoruz

geri dönüşüm, fuat oktay, Türkiye, Milli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son Dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Dijital imzada yol haritamızdan daha hızlı gidiyoruz' - Son Dakika


Son Dakika

İBB: Halk Ekmek büfesi yangını sabotaj kaynaklı İBB: Halk Ekmek büfesi yangını sabotaj kaynaklı İtalyan Carel, Türk firması CFM Soğutma'nın yüzde 51'ini satın alıyor İtalyan Carel, Türk firması CFM Soğutma'nın yüzde 51'ini satın alıyor AK Parti'nin çizgi film videosunu amacına ulaştığı için sildiği öğrenildi AK Parti'nin çizgi film videosunu amacına ulaştığı için sildiği öğrenildi Semt pazarlarına haftada bir gün izin çıktı! İşte yarın İstanbul'da kurulacak pazar yerleri Semt pazarlarına haftada bir gün izin çıktı! İşte yarın İstanbul'da kurulacak pazar yerleri Celta Vigo, Falcao için Galatasaray'a 2.5 milyon euro teklif etti Celta Vigo, Falcao için Galatasaray'a 2.5 milyon euro teklif etti Sedat Peker'den Jandarma'ya cevap: Buna inanmak safdillik olur Sedat Peker'den Jandarma'ya cevap: Buna inanmak safdillik olur Demir ve bakır fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı Demir ve bakır fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı Sosyal medyada paylaşımlarını silen Serdar ve Genk'in teklif yaptığı Samatta maç kadrosuna alınmadı Sosyal medyada paylaşımlarını silen Serdar ve Genk'in teklif yaptığı Samatta maç kadrosuna alınmadı

Son Dakika Haberleri
18:06 MEB duyurdu: Okullar 3 gün uzaktan eğitime ara verecek
17:56 AK Parti'nin çizgi film videosunu amacına ulaştığı için sildiği öğrenildi
17:56 Işın Çelebi, Galatasaray Başkanlığına adaylığını koydu
17:53 Avladığı hayvanların üstüne köpekleri saldı, dehşet verici görüntülere ceza yağdı
17:45 Semt pazarlarına haftada bir gün izin çıktı! İşte yarın İstanbul'da kurulacak pazar yerleri
17:30 Celta Vigo, Falcao için Galatasaray'a 2.5 milyon euro teklif etti
17:15 Belarus'ta kırmızı beyaz ayakkabı ve çorap giyen kadına para cezası verildi
17:12 Altının kilogramı 487 bin 200 lira oldu
17:11 Sedat Peker'den Jandarma'ya cevap: Buna inanmak safdillik olur
16:59 Demir ve bakır fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı
250 şube açacak! ABD'nin ünlü Türk pizzacısı Türkiye'ye geliyor 250 şube açacak! ABD'nin ünlü Türk pizzacısı Türkiye'ye geliyor         
18:13
MEB duyurdu: Okullar 3 gün uzaktan eğitime ara verecek MEB duyurdu: Okullar 3 gün uzaktan eğitime ara verecek         
18:06
Işın Çelebi, Galatasaray Başkanlığına adaylığını koydu Işın Çelebi, Galatasaray Başkanlığına adaylığını koydu         
17:56
Avladığı hayvanların üstüne köpekleri saldı, dehşet verici görüntülere ceza yağdı Avladığı hayvanların üstüne köpekleri saldı, dehşet verici görüntülere ceza yağdı         
17:54
Yemek yapmak için mutfağa girmişti, ocağın üstündeki yılanla karşılaştı Yemek yapmak için mutfağa girmişti, ocağın üstündeki yılanla karşılaştı         
17:34
Belarus'ta kırmızı beyaz ayakkabı ve çorap giyen kadına para cezası verildi Belarus'ta kırmızı beyaz ayakkabı ve çorap giyen kadına para cezası verildi         
17:15
Emine Jahovic'ten Mustafa Sandal'a 'Nafaka' tepkisi: 2 sene ödemedi, 740 bin lira borcu var Emine Jahovic'ten Mustafa Sandal'a 'Nafaka' tepkisi: 2 sene ödemedi, 740 bin lira borcu var         
17:01
Normalleşmenin 3 aşamalı yol haritası netleşti Normalleşmenin 3 aşamalı yol haritası netleşti         
16:59
Bir efsane daha sona eriyor! Ronaldo, Dünya Kupası'ndan sonra kariyerine nokta koyacak Bir efsane daha sona eriyor! Ronaldo, Dünya Kupası'ndan sonra kariyerine nokta koyacak         
16:28
Uzun zamandır ortalarda yoktu! Berat Albayrak, Çamlıca Camisi'nde görüntülendi Uzun zamandır ortalarda yoktu! Berat Albayrak, Çamlıca Camisi'nde görüntülendi         
16:10
İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya cevap: Cumhurbaşkanı'mızın ilgisine havale ediyorum, tavrı hoş değil İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya cevap: Cumhurbaşkanı'mızın ilgisine havale ediyorum, tavrı hoş değil         
15:23
Merak edilen soruya yanıt geldi! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazan Bayramı namazı camilerde kılınacak Merak edilen soruya yanıt geldi! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazan Bayramı namazı camilerde kılınacak         
14:04
Ünlü türkücü Aydın Aydın arı kostümü giydi, hayvanlarla helalleşti Ünlü türkücü Aydın Aydın arı kostümü giydi, hayvanlarla helalleşti         
14:00
Üreticilere 1,5 milyar liralık destek ödemesi bugün itibarıyla hesaplara yatacak Üreticilere 1,5 milyar liralık destek ödemesi bugün itibarıyla hesaplara yatacak         
13:19
"20'li yaşlar" akımı için önemli uyarı: Yüz ifadeleriniz kopyalanabilir         
13:16
Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım         
12:24
Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor         
10:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2021 18:49:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Dijital imzada yol haritamızdan daha hızlı gidiyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement