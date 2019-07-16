Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Dijital Türkiye, planlanandan altı ay önce tamamlanarak hizmete...

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Oğlak Burcunda parçalı ay tutulması bu gece gerçekleşecek

ABD'den S-400'lerle ilgili yeni açıklama: Türkiye bizi hayal kırıklığına uğrattı

Trump: Türkiye 100'den fazla F-35 sipariş etti ama daha fazlasını alamaz