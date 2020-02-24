Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Dijital Türkiye Versiyon 1.1 ile vatandaşa 399, iş dünyasına 465... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Dijital Türkiye Versiyon 1.1 ile vatandaşa 399, iş dünyasına 465... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Dijital Türkiye Versiyon 1.1 ile vatandaşa 399, iş dünyasına 465...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Dijital Türkiye Versiyon 1.1 ile vatandaşa 399, iş dünyasına 465 ve kamuya 334 olmak üzere ilave 1198 hizmetin Dijital Türkiye Portalı'ndan sunulması sağlanmıştır.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Dijital Türkiye Versiyon 1.1 ile vatandaşa 399, iş dünyasına 465 ve kamuya 334 olmak üzere ilave 1198 hizmetin Dijital Türkiye Portalı'ndan sunulması sağlanmıştır."

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Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:02 Kaynak: AA
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