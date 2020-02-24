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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Dijital Türkiye Versiyon 1.1 ile vatandaşa 399, iş dünyasına 465...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Dijital Türkiye Versiyon 1.1 ile vatandaşa 399, iş dünyasına 465 ve kamuya 334 olmak üzere ilave 1198 hizmetin Dijital Türkiye Portalı'ndan sunulması sağlanmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:02 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Dijital Türkiye Versiyon 1.1 ile vatandaşa 399, iş dünyasına 465 ve kamuya 334 olmak üzere ilave 1198 hizmetin Dijital Türkiye Portalı'ndan sunulması sağlanmıştır."
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