Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Dijital Türkiye Versiyon 1.1'i tamamlamış bulunmaktayız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Dijital Türkiye Versiyon 1.1'i tamamlamış bulunmaktayız' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Dijital Türkiye Versiyon 1.1'i tamamlamış bulunmaktayız"

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın toplantıya katılanlarla tokalaşması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dijital Türkiye ve Bürakrasinin Azaltılması Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın toplantıya katılanlarla tokalaşması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dijital Türkiye ve Bürakrasinin Azaltılması Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Dijital Türkiye Versiyon 1.1'i tamamlamış bulunmaktayız

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:07 Kaynak: AA
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