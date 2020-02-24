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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Dijital Türkiye Versiyon 1.1'i tamamlamış bulunmaktayız"
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın toplantıya katılanlarla tokalaşması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dijital Türkiye ve Bürakrasinin Azaltılması Toplantısı'nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:07 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın toplantıya katılanlarla tokalaşması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dijital Türkiye ve Bürakrasinin Azaltılması Toplantısı'nda konuştu.
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