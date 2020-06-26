Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Dijital Türkiye' kullanımı yüzde 50 arttı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Dijital Türkiye' kullanımı yüzde 50 arttı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "2020'nin ilk yarısında vatandaşlarımızın 'Dijital Türkiye' kullanımı yüzde 50 artmıştır" dedi.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "2020'nin ilk yarısında vatandaşlarımızın 'Dijital Türkiye' kullanımı yüzde 50 artmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Dijital Türkiye ve Bürokrasinin Azaltılması 2020 Yılı Toplantısı'nda konuştu. Oktay, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sürecinde dijitalleşmenin öneminin bir kez daha öne çıktığını belirtti. Oktay, bir yanda salgın ile mücadelenin tüm gücüyle devam ettiğini bir yanda da kamudaki hizmetlerin hiçbir şekilde kesintiye uğramadığını bildirdi. Oktay, "Bundaki en önemli etkenlerden birisi Dijital Türkiye'de geldiğimiz noktadır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her alanda sağlanan ilerlemeler sayesinde Türkiye, her şart ve durumda, duraksamadan vatandaşına en iyi hizmeti sunmaya muktedirdir. Bunu sağlık, eğitim, adalet, ulaşım, altyapı ve dijital kamu hizmetleri başta olmak üzere tüm alanlarda bir kez daha görerek; emeklerimizin verdiği sonuçları bir anlamda test etmiş olduk. Dijital Türkiye Platformu'na toplam giriş sayısında geçtiğimiz yılın toplam giriş sayısı olan 1,2 milyar seviyesini 6 ay gibi bir sürede yaklaşmış durumdayız. Bir başka ifadeyle, 2020'nin ilk yarısında vatandaşlarımızın Dijital Türkiye kullanımı yüzde 50 artmıştır" dedi.

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'BÜROKRASİYİ AZALTTIK'

Salgın sürecinde vatandaşın hayatını kolaylaştıran birçok yeni dijital hizmeti devreye aldıklarını kaydeden Oktay, "Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu, e-Seyahat İzin Belgesi, işçilerimizin prim erteleme kapsam listesi ve seyahat başta olmak üzere gerekli olan sağlık belgeleri, salgın sürecinde yeni eklenen hizmetlerden en çok kullanılanlardan bazıları. Bürokrasinin azaltılması ve vatandaşlarımızın işini kolaylaştırma yönünde çok önemli mesafe katettik ve etmeye de devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'ne geçiş ile birlikte vatandaşına sunduğu kamu hizmetlerinde 42 binden fazla belge isteyen devletteki bürokrasiyi azaltarak, 1000 belgenin altına indirmiş durumdayız. Hedefimiz bu sayıyı sıfıra indirmektir. Kamu hizmetlerinde belge değil beyanı esas alan 'sıfır belge' politikamız doğrultusunda da Dijital Türkiye Portalı'ndan sunulan kamu hizmeti başına yaklaşık 4 olan belge sayısını, 2019 yıl sonu itibarıyla 0,31'e düşürdük. Dijital Türkiye'yi kullanan 16 yaş üzeri vatandaş sayımız 48,5 milyona ulaşmıştır" diye konuştu.

'5 MİLYON KİŞİ YARARLANDI'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 'Dijital Türkiye'de yeni döneme geçildiğini, bugüne kadar hizmetlerin dijital ortama alınmasını sağlayarak ilk aşamayı tamamladıklarını vurguladı. Oktay, "Şimdi bu hizmetlerin; daha hızlı, daha güvenilir ve kullanımı daha kolay olacak şekilde verilmesini sağlayacak, aynı zamanda yapılan işlemlerin performansının anlık olarak değerlendirilebileceği ve iyileştirmelerin yapılabileceği bir Dijital Türkiye Portalı için gerekli olan çalışmalara odaklanıyoruz. 2020 yılında Dijital Türkiye çalışmalarımızdaki temel önceliklerimizden birisi vatandaşlarımızın, Dijital Türkiye Portalı üzerinden belli bir konuyla ilgili tüm hizmetlere tek bir sayfadan ve kolayca ulaşmasını sağlamaktır. Vatandaşlarımız, haziran ayı başında açılan 'Araçlarım' sayfasına giriş yaparak, taşıtlarıyla ilgili araç muayene bilgisi, vergi borcu, sigorta durumu, trafik cezası ve HGS geçişleriyle ilgili sorgulamaları tek bir ekrandan tamamlayabilmektedir. Şu ana kadar bu uygulamadan yaklaşık 5 milyon kişi yararlanmış durumda. 'Çalışma hayatım', 'ikametgahım' ve 'teşvik destek başvuru sistemi' ekranlarını da hayata geçiriyoruz. 'Çalışma hayatım' uygulaması ile, vatandaşlarımızın iş arama, çalışmaya başlama, sigorta, emeklilik, sendika, mesleki yeterlilik gibi çalışma hayatını ilgilendiren tüm iş ve işlemleri tek bir ekranda sunacağız. 'İkametgahım' uygulaması ile elektrik, su, doğalgaz abonelikleri ile aile hekimi değiştirme ve öğrenci nakli gibi hizmetler de yine tek bir ekrandan sunulacak" diye konuştu.

'BİLGİ VE İLETİŞİM GÜVENLİĞİ REHBERİ' YAYIMLANMA AŞAMSINA GELDİ'

Fuat Oktay, kamu kurumları arasındaki resmi yazışmaların elektronik ortamda yapılmasını sağlayan e-yazışma projesinin ikinci aşamasını başlattıklarını belirterek, "İmza sirkülerinin yerini alacak e-mühür uygulamasının yasal ve teknik çalışmalarını da başlattık. Yerel yönetimlerin hizmetlerini de dijital ortama aktarıyoruz. E-belediye sisteminin çok büyük bir bölümü tamamlandı; kalan kısım için de çalışmalarımız devam etmektedir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bürokrasinin azaltılmasına yönelik birçok adım attık. Bu sistem ile de yeterli performansı göstermeyen alanlarda gecikme sebepleri belirlenerek iyileştirme çalışmalarını yapmaktayız. Siber güvenlik konusunda ülkemizin ilk referans dokümanı olan 'Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi' hazırlanarak yayımlanma aşamasına gelmiş durumdadır. Bunu da önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşacağız. Vatandaş odaklı bir yaklaşımla en kaliteli hizmetin, en kolay ve en hızlı biçimde sunulması yönünde hep birlikte elimizden gelen gayretin en iyisini göstermeye devam ediyoruz. Dinamik ve esnek şekilde sürekli olarak güncellediğimiz Dijital Türkiye çalışmalarımız ile BM e-Devlet gelişmişlik endeksinde elde ettiğimiz 15 sıralık yükselmeyi, bu yıl daha da yukarılara hep birlikte taşıyacağız" dedi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 16:26 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Dijital Türkiye' kullanımı yüzde 50 arttı - Son Dakika

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