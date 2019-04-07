Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Dış Politikada Dayatmalara, Masa Başı Oldu Bittilere ve...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Dış Politikada Dayatmalara, Masa Başı Oldu Bittilere ve...

45 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Dış politikada dayatmalara, masa başı oldu bittilere ve müttefikliğe aykırı tutumlara müsamaha göstermeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Dış politikada dayatmalara, masa başı oldu bittilere ve müttefikliğe aykırı tutumlara müsamaha göstermeyeceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 11:49 Kaynak: AA

Politika
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