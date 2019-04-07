Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Dış Politikada Dayatmalara, Masa Başı Oldu Bittilere ve...
45 dakika önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Dış politikada dayatmalara, masa başı oldu bittilere ve müttefikliğe aykırı tutumlara müsamaha göstermeyeceğiz.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Dış politikada dayatmalara, masa başı oldu bittilere ve müttefikliğe aykırı tutumlara müsamaha göstermeyeceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 11:49 Kaynak: AA
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