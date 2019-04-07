Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Dış politikada dayatmalara, masa başı oldu bittilere ve müttefikliğe aykırı tutumlara müsamaha göstermeyeceğiz."

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