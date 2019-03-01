Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Dış Ticaret Açığı Ocak Ayında Yüzde 72,5 Azalarak 2,5 Milyar Dolar...

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Annesini Kanserden Kaybeden Hande Erçel, Sessizliğini Bozdu: Annemi Çok Özledim

TBMM Başkanvekili Bilgiç, AK Partili Adaylara Çıkıştı: Burada Ne İşiniz Var?