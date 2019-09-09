Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Diyarbakır'da çocukları dağa kaçırılan annelerin feryadı ve...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Diyarbakır'da çocukları dağa kaçırılan annelerin feryadı ve direnişi, terör ve çatışma isteyenlere karşı en onurlu duruştur.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 08:40 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: " Diyarbakır'da çocukları dağa kaçırılan annelerin feryadı ve direnişi, terör ve çatışma isteyenlere karşı en onurlu duruştur."
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