Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Diyarbakır'da çocukları dağa kaçırılan annelerin feryadı ve...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Diyarbakır'da çocukları dağa kaçırılan annelerin feryadı ve...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Diyarbakır'da çocukları dağa kaçırılan annelerin feryadı ve direnişi, terör ve çatışma isteyenlere karşı en onurlu duruştur.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: " Diyarbakır'da çocukları dağa kaçırılan annelerin feryadı ve direnişi, terör ve çatışma isteyenlere karşı en onurlu duruştur."

fuat oktay, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 08:40 Kaynak: AA
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