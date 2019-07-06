Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Doğu Akdeniz) Bölgede Türkiye'nin ve KKTC'nin meşru hakları...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Doğu Akdeniz) Bölgede Türkiye'nin ve KKTC'nin meşru hakları...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Doğu Akdeniz) Bölgede Türkiye'nin ve KKTC'nin meşru hakları hilafına adım atanlar, Türkiye'yi yok saymaya kalkışanlar emellerine asla ulaşamayacaklardır.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Doğu Akdeniz) Bölgede Türkiye'nin ve KKTC'nin meşru hakları hilafına adım atanlar, Türkiye'yi yok saymaya kalkışanlar emellerine asla ulaşamayacaklardır."
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:25 Kaynak: AA
Doğu Akdeniz, fuat oktay, Türkiye, Kıbrıs, Politika
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