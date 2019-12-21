Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin hak ve menfaatlerini... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin hak ve menfaatlerini... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin hak ve menfaatlerini...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: " Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceğiz."

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Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 01:12 Kaynak: AA
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