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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin hak ve menfaatlerini...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 01:12 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: " Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceğiz."
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