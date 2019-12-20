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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerimiz bahane edilerek AB...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerimiz bahane edilerek AB tarafından onaylanan yaptırım taslağının bizim nezdimizde hiçbir hükmü yoktur.
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:18 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: " Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerimiz bahane edilerek AB tarafından onaylanan yaptırım taslağının bizim nezdimizde hiçbir hükmü yoktur."
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