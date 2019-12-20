Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: " Doğu Akdeniz 'deki sondaj faaliyetlerimiz bahane edilerek AB tarafından onaylanan yaptırım taslağının bizim nezdimizde hiçbir hükmü yoktur."

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