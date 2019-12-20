Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerimiz bahane edilerek AB... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerimiz bahane edilerek AB... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerimiz bahane edilerek AB...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerimiz bahane edilerek AB tarafından onaylanan yaptırım taslağının bizim nezdimizde hiçbir hükmü yoktur.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: " Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerimiz bahane edilerek AB tarafından onaylanan yaptırım taslağının bizim nezdimizde hiçbir hükmü yoktur."

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Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:18 Kaynak: AA
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