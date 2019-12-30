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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Dumansız hava sahası denetimi) 2019 yılında toplam 3 milyon...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Dumansız hava sahası denetimi) 2019 yılında toplam 3 milyon denetim gerçekleştirilerek 25 bin 294 ihlal tespit edilmiş ve gerekli yaptırımlar uygulanmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 10:32 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Dumansız hava sahası denetimi) 2019 yılında toplam 3 milyon denetim gerçekleştirilerek 25 bin 294 ihlal tespit edilmiş ve gerekli yaptırımlar uygulanmıştır."
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