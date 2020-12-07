Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Dünyayı ve bölgemizi yeniden dizayn etmek isteyenler, tüm güçleri ve imkanlarıyla üzerimize saldırırken biz bir adım... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Dünyayı ve bölgemizi yeniden dizayn etmek isteyenler, tüm güçleri ve imkanlarıyla üzerimize saldırırken biz bir adım...
07.12.2020 22:25
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Dünyayı ve bölgemizi yeniden dizayn etmek isteyenler, tüm güçleri ve imkanlarıyla üzerimize saldırırken biz bir adım dahi gerilemek yerine, hep daha ileriye gittik, dimdik durduk."
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Dünyayı ve bölgemizi yeniden dizayn etmek isteyenler, tüm güçleri ve imkanlarıyla üzerimize saldırırken biz bir adım dahi gerilemek yerine, hep daha ileriye gittik, dimdik durduk."
fuat oktay, Politika, Son Dakika
- Kaynak: AA
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