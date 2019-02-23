Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Düzce'de
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Düzce Valiliğini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Düzce
Valiliğini ziyaret etti.
Valilik önünde tören mangası tarafından karşılanan Oktay, daha sonra Vali Zülkif Dağlı
ile görüştü.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Oktay, kentteki yatırımlar ve çalışmalarla ilgili Vali Dağlı'dan brifing aldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AK Parti
Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü
'nün proje tanıtım törenine katılmak üzere Valilikten ayrıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 04:09 Kaynak: AA
Kadıköy'de Taksiye Binen 3 Yolcu, Tartıştıkları Taksiciyi Döverek Öldürdü
Bakan Pekcan'dan Fahiş Fiyatlı Ürün Uyarısı
Fındıkta Devlet Destekli Tarım Sigortası İçin Son Gün 10 Mart
DP'den Aday Olan Burhanettin Kocamaz'ın Adaylığına İtiraz Edildi