Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "E-Devlet Sistemi 41 Milyonun Üzerinde Kullanıcı Sayısına...
10 dakika önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "e-Devlet sistemi 41 milyonun üzerinde kullanıcı sayısına ulaşmıştır.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "e-Devlet sistemi 41 milyonun üzerinde kullanıcı sayısına ulaşmıştır."
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:26 Kaynak: AA
Elektrik, Doğal Gaz, Su ve Telekom Abonelikleri Artık e-Devlet'te Yapılabilecek
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