Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "E-Devlet Sistemi 41 Milyonun Üzerinde Kullanıcı Sayısına...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "E-Devlet Sistemi 41 Milyonun Üzerinde Kullanıcı Sayısına...

10 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "e-Devlet sistemi 41 milyonun üzerinde kullanıcı sayısına ulaşmıştır.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "e-Devlet sistemi 41 milyonun üzerinde kullanıcı sayısına ulaşmıştır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:26 Kaynak: AA

fuat oktay, Politika
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