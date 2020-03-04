Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Edebiyat eserlerini toplumların manevi değerlerini, nesilden... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Edebiyat eserlerini toplumların manevi değerlerini, nesilden... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Edebiyat eserlerini toplumların manevi değerlerini, nesilden...

10 dakika önce

Törenin yapıldığı salon ve katılımcılar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın törenin yapıldığı salona gelmesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın katılımcılarla selamlaşması Fuat Oktay'ın bir çocuğu kucağına alması ve sevmesi Kuran-ı Kerim tilaveti Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nin...

Törenin yapıldığı salon ve katılımcılar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın törenin yapıldığı salona gelmesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın katılımcılarla selamlaşması

Fuat Oktay'ın bir çocuğu kucağına alması ve sevmesi

Kuran-ı Kerim tilaveti

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nin tanıtım filminin izlenmesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın sahneye çıkması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın dereceye giren öğrencilere ödüllerini vermesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği iş birliğinde düzenlenen "Hatırla Hayal Et" adlı liseler arası deneme, hikaye ve şiir yarışmasının ödül töreninde konuştu. (1)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Edebiyat eserlerini toplumların manevi değerlerini, nesilden...

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:36 Kaynak: AA
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