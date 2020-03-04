Törenin yapıldığı salon ve katılımcılar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın törenin yapıldığı salona gelmesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın katılımcılarla selamlaşması

Fuat Oktay'ın bir çocuğu kucağına alması ve sevmesi

Kuran-ı Kerim tilaveti

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nin tanıtım filminin izlenmesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın sahneye çıkması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın dereceye giren öğrencilere ödüllerini vermesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği iş birliğinde düzenlenen "Hatırla Hayal Et" adlı liseler arası deneme, hikaye ve şiir yarışmasının ödül töreninde konuştu. (1)