Törenin yapıldığı salon ve katılımcılar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın törenin yapıldığı salona gelmesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın katılımcılarla selamlaşması
Fuat Oktay'ın bir çocuğu kucağına alması ve sevmesi
Kuran-ı Kerim tilaveti
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nin tanıtım filminin izlenmesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın sahneye çıkması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın dereceye giren öğrencilere ödüllerini vermesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği iş birliğinde düzenlenen "Hatırla Hayal Et" adlı liseler arası deneme, hikaye ve şiir yarışmasının ödül töreninde konuştu. (1)