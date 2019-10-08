Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Editör Masası'na konuk olacak
19 dakika önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:44 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Oktay, saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından (@anadoluajansi) da anlık takip edilebilecek.
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