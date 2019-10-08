Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Editör Masası'na konuk olacak
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Editör Masası'na konuk olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Editör Masası'na konuk olacak

19 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Editör Masası'na konuk olacak, System.String[]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Oktay, saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından (@anadoluajansi) da anlık takip edilebilecek.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yıldız Tilbe, Amerika'ya tepki gösterdi: Allah belanızı versin
Son dakika: Trump'ın olumlu açıklamalarıyla doların ateşi söndü! Kur 5,80'in altını gördü Eski Bakan Nihat Ergün AK Parti'den istifa etti Son dakika: Dün tehdit eden Trump, bugün Türkiye'ye övgüler dizdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 17:04:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Editör Masası'na konuk olacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]