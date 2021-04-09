Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Eğer diktatörlüğün ne olduğunu görmek istiyorsa yakın tarihine baksın, çok daha net görür" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Eğer diktatörlüğün ne olduğunu görmek istiyorsa yakın tarihine baksın, çok daha net görür"

09.04.2021 19:52

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Eğer diktatörlüğün ne olduğunu görmek istiyorsa yakın tarihine baksın, çok daha net görür" "İtalya'daki hükümetin başı olan zatın ne Cumhurbaşkanımıza, ne Türkiye'ye söyleyebilecek en ufak bir sözü olamaz" Oktay'dan gönüllülük çağrısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Eğer diktatörlüğün ne olduğunu görmek istiyorsa yakın tarihine baksın, çok daha net görür"

"İtalya'daki hükümetin başı olan zatın ne Cumhurbaşkanımıza, ne Türkiye'ye söyleyebilecek en ufak bir sözü olamaz"

Oktay'dan gönüllülük çağrısı

ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İtalya'daki hükümetin başı olan zatın ne Cumhurbaşkanımıza, ne Türkiye'ye söyleyebilecek en ufak bir sözü olamaz. Eğer Diktatörlüğün ne olduğunu görmek istiyorsa yakın tarihine baksın, çok daha net görür. Cumhurbaşkanımıza gelince faşizmin de komünizmin de her türlü diktatörlüğün, vesayetin karşısında dimdik duran, milleti ile ekibiyle birlikte dimdik duran bir cumhurbaşkanı vardır. Bu cumhurbaşkanı her seçimde halkın teveccühü ile defalarca seçilmiş ve gelmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Şehir Hastanesi'nde hizmete girecek olan Klinik Araştırma Merkezi'ni ziyaret etti.

Türkiye'nin korana virüs ile mücadelesinin bir çok alanda devam ettiğini bildiren Oktay," Aşı burada birinci derecede öncelik arz ediyor. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla son derece bütün çalışmaları çok yakinen takip altına almış durumdayız. Klinik aşamalardan, hayvan deneyi aşamalarından ve insan uygulamalarına kadar. En son bir çalışma yapmıştık, ilgili kurumlarımızla birlikte orada verilen kararlardan birisi gelinen aşamalarda süreci daha hızlandırmak için geldiğimiz aşamada Klinik araştırma Merkezimizi 9'dan 20'ye çıkarmaktı" diye konuştu.

"Dünya standartlarının çok üstünde olan bir merkez"

Merkezin dünya standartlarının çok üzerinde olduğunu kaydeden Oktay, " Şu an hazır gelecek haftadan itibaren fiilen uygulamaya geçiyor olacak. İlk aşamadan itibaren burada gönüllü olarak gelip aşı yaptırmak isteyen vatandaşlarımızı ilk aşamada bilgilendirip, sonrasında her türlü testlerinden geçen, alanında uzman hocalarımız tarafından değerlendirilen sonra uygulamalı şekilde aşısı yapılan ve sonra takibinin yapıldığı merkez. Bu merkez dünya standartlarında 4 yataklıdır. Şehir Hastanemizdeki bu merkez 20 yataklıdır. İlave 4 yatağımız, var. Toplam 24 yataklı. Dünya standartlarının çok üstünde olan bir merkez" dedi.

"Yerli aşıda 3'ünün insan aşamasına başlandı"

Aşı çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Oktay, bugün itibariyle 18 fiili olarak çalışılan aşı olduğunu bilgisini verdi. Aşı çalışmalarının 7 tanesinin yakından takip edildiğini belirten Oktay, bunlardan 3 tanesinde insan aşamalarına başlamış durumda olduğunu kaydetti. Oktay," Diğer 4'ü laboratuvar ve hayvan denekleri aşamasını tamamlayıp insan uygulamalarına başlama aşamasındadır. Her şey tamamlandıktan sonra seri üretime geçildiğinde o çalışmaların da yapılacağı bir süreci yürütüyoruz. Süreçler tamamlandıktan sonra Türkiye ilaç ve tıbbi ilaç kurumumuzun onayından geçtikten sonra hemen uygulamalara başlayacağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan gönüllülük çağrısı

Vatandaşlara gönüllü olmaları çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, " Aşı kimyasal olarak üretiliyor ama gerek laboratuvar, gerekse diğer çalışmalarla bunun güvenilir olduğu tespit ediliyor. İnsan üzerindeki uygulama aşamasına geçilmiş oluyor. Herhangi bir hastalığı olmayan, sağlıklı, henüz aşı yaptırmamış vatandaşlarımızı, henüz korana virüse yakalanmamış vatandaşlarımızı burada gönüllü olmaya davet ediyorum. Ne kadar çok gönüllümüz olursa biz o kadar hızlı şekilde aşı çalışmalarında sona geliriz. Bir aşımız var bizim kısmet olursa nisan sonu itibari ile 3. Faz çalışmalarını uygulamaya başlıyor olacağız. 3 aşama var bunlar 2 'şer ay süren süreçler. Gönüllü sayımız artarda hızla sona ulaşırsak. Aşıya ulaşımla ilgili sorunların halledilmesi değil aynı zamanda dünyada dikkat ederseniz aşıya erişimle alakalı daha zengin ülkelerin, gelişmiş ülkelerin öncelik kazandığı, burada bile bir ayrımın yaşandığı bir süreci yaşıyoruz. Aşıya erişime baktığımızda bunun bir ticarete, bir güce dönüştürmeye çalışıldığını görüyoruz. Türkiye her zamanki dik ve ilkeli duruşunu burada da gösteriyor olacak. Dolayısıyla dost ve kardeş ülkelerinde bu aşılara erişimini gelir seviyesine göre değil, insanın sağlık hizmetlerine ilkeli tavrımızla birlikte tüm dünyaya gösteriyor olacağız inşallah" dedi.

"Kendi çekişmelerini ve kendi çatışmalarını kendi içlerinde yaşasınlar"

İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik skandal açıklamasına tepki gösteren Oktay, "Kendi çirkinliklerini bize yansıtmaları olarak değerlendirmek daha doğru olacak. Avrupa nezdinde buna ben özellikle ifade etmek istiyorum. Seçim dönemlerinde biz onu çok yaşıyorduk. Yani kendi seçimlerinde kendi iç kamu oylarına dönük, daha fazla oy alabilme uğruna dış politika nezdinde Türkiye'yi kullanma olayı. Hatta biz bunu başka ülkelerde de çok net gördük. Ama şimdi görüyoruz ki Avrupa Birliği kendi içerisindeki çekişme ve çatışmaların mecrası olarak Türkiye'yi kullanabilme arzusunda oldukları gibi bir izlenim görüyoruz. Hiç kimse kusura bakmasınlar. Kendi çekişmelerini ve kendi çatışmalarını kendi içlerinde yaşasınlar, Kendi içlerinde yaşasınlar" diye konuştu.

"İtalya'daki hükümetin başı olan zatın ne Cumhurbaşkanımıza, ne Türkiye'ye söyleyebilecek en ufak bir sözü olamaz. " diyen Oktay," Eğer Diktatörlüğün ne olduğunu görmek istiyorsa yakın tarihine baksın, çok daha net görür. Cumhurbaşkanımıza gelince faşizmin de komünizmin de her türlü diktatörlüğün, vesayetin karşısında dimdik duran, milleti ile ekibiyle birlikte dimdik duran bir cumhurbaşkanı vardır. Bu cumhurbaşkanı her seçimde halkın teveccühü ile defalarca seçilmiş ve gelmiştir. Dolayısıyla hiç kimsenin kendi iç çekişmelerini bahane ederek veya popülizm yakalama, bunu Fransa başındaki zatta da gördük. Burada popülizm uğruna, kendisini ispat etme uğruna Türkiye'ye veya Cumhurbaşkanımıza laf atmaya Cumhurbaşkanımız üzerinden iç siyaset oluşturmaya kimsenin hakkı yoktur. Hele hele Türkiye'ye dil uzatmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Türkiye dün olduğu gibi bugünde yarın da sessizlerin sesi olmaya, mağdurların sesi olmaya bütün gücüyle devam edecektir. Demokrasinin kalesi olmaya da devam edecektir. Demokrasinin ne anlama gelip gelmediğini görmek isteyenler geriye gitmelerine gerek yok, birkaç aylık bir döneme geriye bakarlarsa hangi ülkede nelerin yaşandığını çok net görürler" dedi.

"Cumhurbaşkanımız hiç kimse kusura bakmasın bir dünya lideridir"

Diplomasi, protokol ve nezaket kuralları üzerinden Türkiye'yi eleştirenlere ilişkin konuşan Oktay," Cumhurbaşkanımız hiç kimse kusura bakmasın bir dünya lideridir. Saygınlığı olan insansındır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sadece kayıtlı kısmına baktığınızda sadece 2 bin yıllık bir devlet geleneği vardır. Kimi nerede, nasıl ağırlaması gerektiğini herkesten daha iyi bilir. Eğer bir protokol hatası arıyorlarsa kendilerine, kendi iç çekişmelerine baksınlar, bizi karıştırmasınlar" dedi.

Oktay'a ziyareti sırasında Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, Sağlık Bakanlığı Korona Virüs Bilim Kurulu Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Doç Dr. Afşin Emre Kayıpmaz eşlik etti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında klinik için açılış töreni düzenlenmedi. Hastaneyi dolaşan Oktay, birimlerle ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Eğer diktatörlüğün ne olduğunu görmek istiyorsa yakın tarihine baksın, çok daha net görür
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Eğer diktatörlüğün ne olduğunu görmek istiyorsa yakın tarihine baksın, çok daha net görür
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Eğer diktatörlüğün ne olduğunu görmek istiyorsa yakın tarihine baksın, çok daha net görür
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Eğer diktatörlüğün ne olduğunu görmek istiyorsa yakın tarihine baksın, çok daha net görür

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Eğer diktatörlüğün ne olduğunu görmek istiyorsa yakın tarihine baksın, çok daha net görür' - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Eğer diktatörlüğün ne olduğunu görmek istiyorsa yakın tarihine baksın, çok daha net görür" - Son Dakika
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