Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında ilk toplantısını 23 Ağustos'ta gerçekleştiren Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) çalışmalarının devamı kapsamında İstanbul 'da bir araya geldi.

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