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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Ekrem İmamoğlu'nun davet edilmediği iddiası) Toplanma alanları...

47 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Ekrem İmamoğlu'nun davet edilmediği iddiası) Toplanma alanları dahil, sürekli gündeme geldiği için ifade ediyorum.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "( Ekrem İmamoğlu'nun davet edilmediği iddiası) Toplanma alanları dahil, sürekli gündeme geldiği için ifade ediyorum. Bu çalışmaları gördük. Kendisinin de olduğu bir ortamda bu açıklamayı birlikte yaptık. Sonrasında kanal kanal dolaşıp 'Bu vardır, yoktur' tartışmasına girmek kadar anlamsız bir şey olamaz. Bugün sabahtan beri çalışıyoruz, yine aynı şekilde akşam ayrılırken, herkese davetimizi tekrarladık ve herkes burada olacak dedik. Sabah da ayrıca davet edildi. Sonrasında bakıyoruz, sosyal medyada başka şeyler dolaşıyor. Bakanlarımızın, Valimizin burada olduğu bir ortamda şehirden sorumlu arkadaşımız hem burada olmayacak, sonrasında da bunun siyasetini yapacak. Biz burada siyaset yapmıyoruz, İstanbul'daki vatandaşımızın hayatı söz konusu ise onunla ilgili hazırlıkları yapıyoruz."

Ekrem İmamoğlu, fuat oktay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 06:26 Kaynak: AA
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